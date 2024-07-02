تلاوات القرآن المجود يوم الثلاثاء 26 ذو الحجة
تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، الثلاثاء الموافق 26 ذو الحجة، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من عمالقة التلاوة.
وننشر الخريطة الكاملة للتلاوات المرتلة المقرر إذاعتها الثلاثاء ومواعيد بثها:
وتستهل خريطة التلاوات تلاوات القرآن المجود فى تمام الساعة الـ 15: 6 (ص) تلاوة للشيخ /عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سور الأحقاف/ محمد/ البينة 10ق
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورة النساء 30ق
00: 8 (ص)تلاوة للشيخ / محمود إسماعيل الشريف وما تيسر من سورة النمل 30 ق
44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورة آل عمران 15 ق
55: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / فتحى خليف وما تيسر من سورة الأنبياء 15ق
12: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة الرعد 40ق
04: 13(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / أحمد حسن أبوالفرج وما تيسر من سورة التوبة 30ق
14:17 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / عوضين المغربى وما تيسر من سورتى الحجر/ النحل 30ق
57: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / محمد حسن النادى وما تيسر من سورة يوسف 15ق
12: 16 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورة الأعراف 13ق
35: 18 ( قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ /محمد هليل وما تيسر من سورة إبراهيم 30ق
19:10( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ /عبدالعزيز على فرج وما تيسر من سورة لقمان 15ق
20:05 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ / عبدالواحد زكى راضى وما تيسر من سورة آل عمران 30 ق
17: 21 ( قرآن قبل العشاء) تلاوة للشيخ / محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة النور 10ق
19:38( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / أحمد محمد عامر وما تيسرم ن سورة يونس 14ق
17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سور القيامة/ النازعات / الطارق 42ق
01:32(بعد منتصف الليل) للشيخ /حسين يوسف القرناوى وما تيسر من سورتى النجم والقمر 15ق
02:55(بعد منتصف الليل) للشيخ / عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورة الحج 30ق.
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