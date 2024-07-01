الأطفال بتستمع بأقل الإمكانيات، أحمد أمين يعلن انطلاق مهرجان نبتة على هامش العلمين (فيديو وصور)

أعلن مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية تخصيص مهرجان خاص للطفل، وهو مهرجان نبتة في دورته الأولى، ورئيسه الفنان أحمد أمين.

أحمد أمين يكشف تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان نبتة للطفل

وقال أحمد أمين من خلال المؤتمر الصحفي للنسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة: “أنا عندي ابني الصغير، عنده ٤ سنين وبيسألني دايما ليه الطفل بيستمتع بأقل الإمكانيات، أنا لما بكون قريب من الأطفال بحس أن عندهم حاجات مش عندنا دلوقتي، وعندهم خيال أوسع، والطفل بيستمتع بأقل الإمكانيات وأنا من زمان قريب من الأطفال بعيدا عن أني كنت 10 سنين رئيس تحرير مجلة خاصة للأطفال”.

انطلاق المؤتمر الصحفي لمهرجان العلمين الجديدة

وانطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي لمهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية ومن المقرر الإعلان عن فعاليات المهرجان.

ومن المقرر انطلاق النسخة الثانية من فعاليات مهرجان العلمين الجديدة بداية من ١١ يوليو الجاري.

ومن ضمن الفعاليات التي تشهدها الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، انطلاق ١٠ حفلات غنائية لباقة من ألمع النجوم، كما هناك أيضا عدد من الفعاليات الرياضية ومسابقات خاصة لذوي الهمم.

وتم الإعلان أيضا عن عرض 6 مسرحيات مختلفة ضمن الفعاليات الثقافية ومن ضمن الفعاليات مهرجان الطعام للتذوق.



وقرر القائمون على مهرجان العلمين الجديدة تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين في ظل معاناة أهالي غزة على يد جيش الاحتلال.