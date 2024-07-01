الإثنين 01 يوليو 2024
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خارج الحدود

الأونروا: الأوضاع في قطاع غزة كارثية

حرب غزة
حرب غزة
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قالت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير إعلام أونروا إن الأوضاع في قطاع غزة كارثية جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة.

وأضافت خلال مداخلة عبر برنامج "صباح جديد" عبر "القاهرة الإخبارية"، أن الطرق البرية هي الأكثر فاعلية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما أن ما يدخل من وقود إلى قطاع غزة يمثل 14% فقط مما تحتاج إليه الوكالة.

محاولات لإدخال المساعدات قطاع غزة

وتابعت القائم بأعمال مدير إعلام أونروا أن هناك تعاونا مشتركا بين الوكالة والمنظمات الأممية الأخرى لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدة أن الوكالة لم تصل بعد إلى الحد المطلوب من المساعدات بقطاع غزة من مواد غذائية ووقود ومستلزمات طبية.

وأكدت أن إضعاف الوكالة وتفكيكها يعني تصفية قضية اللاجئين، مضيفة: "لدينا 13 ألف موظف في قطاع غزة لأداء مهمة الوكالة الأممية بتقديم الخدمات للفلسطينيين".

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