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رياضة

تدريبات فنية وبدنية في مران الزمالك استعداد لفاركو

الزمالك
الزمالك
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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى اللاعبون هذه الفقرة تحت قيادة جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة بجانب فقرة بالكرة.

تدريبات فنية في مران الزمالك 

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خاصة خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وركز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على تطبيق بعض الجوانب الفنية استعدادًا للمباراة المقبلة قبل خوض تقسيمة فنية.

وفضل المدير الفني منح راحة للاعبين الأساسيين الذين شاركوا في المباراة السابقة أمام سيراميكا كليوباترا من التقسيمة الجماعية.

مباراة الزمالك وفاركو 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، بإستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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