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خارج الحدود

سرايا القدس تقصف مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية

صواريخ حماس، فيتو
صواريخ حماس، فيتو
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 أعلنت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- اليوم الاثنين، أنها قصفت كيسوفيم والعين الثالثة ونيريم وصوفا وحوليت والمستوطنات في غلاف غزة برشقات صاروخية.

سرايا القدس تطلق رشفة صاروخية باتجاه غزة 

وفي المقابل أكدت وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق نحو 20 صاروخا على غلاف غزة.

أوفي وقت سابق علنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تفجير عبوتين ناسفتين في آليات جيش الاحتلال المتقدمة جنوب غرب ‎رفح الفلسطينية.

 

واستهدفت سرايا القدس قوات الإسناد لحظة توجهها لموقع الكمين، كما قصفت جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في محيط معبر ‎رفح من الجانب الفلسطيني بوابل من قذائف الهاون.

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سرايا القدس تعلن تفجير عبوتين ناسفتين في آليات الاحتلال برفح الفلسطينية

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استشهد في غارة إسرائيلية بطولكرم، سرايا القدس تنعي سعيد الجابر

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