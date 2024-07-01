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محافظات

تشييع جثمان مدرس توفي أثناء صلاة الفجر بالغربية

تشييع جثمان مدرس
تشييع جثمان مدرس بعد وفاته أثناء صلاة الفجر بالغربية
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شيع أهالي مدينة المحلة الكبري في محافظة الغربية، جثمان مدرس يدعى "محمود عبد الفتاح" توفي بحسن الخاتمة أثناء أدائه صلاة الفجر في المسجد. 

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وقعت الحادثة الأليمة صباح اليوم حيث فارق المدرس الحياة بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة خلال الصلاة.

وشهدت جنازة المدرس، تجمعا كبيرا من الأهل والأصدقاء والزملاء، الذي كان يحظى بحب الجميع ويعرف بتفانيه في عمله التعليمي، شهد مشهدًا مؤثرًا للوداع الأخير. 

حيث نقل جثمانه إلى مثواه الأخير بعد صلاة الظهر في مقبرة أسرته بمدينة المحلة الكبري، في جو من الحزن الشديد والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

كان المدرس معروفًا بأخلاقه العالية وتفانيه في تعليم الطلاب، وقد ترك خلفه ذكريات جميلة في قلوب كل من عرفه. 

يُذكر أن المدرس الراحل كان يعمل مدرس لغة إنجليزية، وكان يحظى بشعبية كبيرة بين طلابه وزملائه الذين وصفوه بأنه قدوة في الأخلاق والإخلاص في العمل.
 

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