انتشال جثمان شاب سقط في بئر بعمق 6 أمتار بالمنيا
تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة المنيا من انتشال جثمان الشاب عبد الله سلم على من بئر عمقة 6 متر بنجع العاقولة التابعة إداريا لقرية الشيخ شبيكة مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.
انتشال جثمان الشاب الذي سقط في بئر عمقة 6 متر بالمنيا
وقد سيطرت حالة مت الحزن على نفوس الأهالي وأسرة الراحل لحظات استخراجة من البئر الذي سقطه به صباح اليوم.
انتشال جثمان الشاب الذي سقط في بئر عمقة 6 متر نجع العاقولة بملوى
سوف يتم نقل جثمان الراحل إلى مستشفى ملوي التخصصي تمهيدا من أجل تشييع جثمانة من مسقط راسة في قرية نجع العاقولة بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.
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