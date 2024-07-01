انتشال جثمان شاب سقط في بئر بعمق 6 أمتار بالمنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة المنيا من انتشال جثمان الشاب عبد الله سلم على من بئر عمقة 6 متر بنجع العاقولة التابعة إداريا لقرية الشيخ شبيكة مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

انتشال جثمان الشاب الذي سقط في بئر عمقة 6 متر بالمنيا



وقد سيطرت حالة مت الحزن على نفوس الأهالي وأسرة الراحل لحظات استخراجة من البئر الذي سقطه به صباح اليوم.

انتشال جثمان الشاب الذي سقط في بئر عمقة 6 متر نجع العاقولة بملوى

سوف يتم نقل جثمان الراحل إلى مستشفى ملوي التخصصي تمهيدا من أجل تشييع جثمانة من مسقط راسة في قرية نجع العاقولة بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.