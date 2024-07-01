الدوري المصري، الأهلي يبحث عن الهدف الثاني أمام طلائع الجيش بعد 30 دقيقة

الأهلي، مرت 30 دقيقة من زمن مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن باستاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة عشرة، ولا تزال النتيجة تقدم الأهلي بهدف دون مقابل.

بدأت المباراة بضغط هجومي من جانب لاعبي الأهلي بحثًا عن خطف هدف مبكر، ويسدد عمرو السولية تسديدة خطيرة في الدقيقة الخامسة تعلو العارضة بسنتيمترات قليلة.

استحوذ الأهلي على الكرة في الدقائق العشر الأولى، وفي الدقيقة 12 ينجح طاهر محمد طاهر في تسجيل هدف الأهلي الأول بعد كرة عرضية من ضربة حرة غير مباشرة ونفذ حسين الشحات الركلة الحرة بتمريرة أرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها وسام أبو علي بتسديدة قوية ردت من مدافع طلائع الجيش فتابعها طاهر محمد طاهر بتسديدة أخرى ارتطمت بالحارس محمد شعبان وسكنت منتصف المرمى.

وفي الدقيقة 20 بتسديدة من جودوين شيكا أوكوارا لاعب طلائع الجيش من داخل منطقة الجزاء أمسك بها حارس الأهلي محمد الشناوي من منتصف مرماه.

تشكيل الأهلي لمباراة طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح ورامي ربيعة، ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق، عمرو السولية

خط الهجوم: طاهر محمد وحسين الشحات ووسام أبوعلي

ويفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم العديد من عناصره المهمة في مباراة طلائع الجيش حيث يغيب كلا من علي معلول وبيرسي تاو وعمر كمال عبد الواحد ومحمد الضاوي كريستو ومحمود متولي وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

تشكيل طلائع الجيش أمام الأهلي

وجاء تشكيل فريق طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد متعب - عمرو طارق - محمد دياب - محمد سمير.

خط الوسط: إسلام محارب - حميد ماو - علي حمدي.

خط الهجوم: موسى دياوارا - جودوين - يسري وحيد.

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش بالدوري

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 48 نقطة، حيث خاض 20 مباراة حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 3 وخسر في مواجهتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 19.

فيما يحتل الطلائع المركز الحادى عشر فى جدول الدوري برصيد 34 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 26.