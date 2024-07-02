أحدثها قاعدة ريدزيكوو في بولندا.. أبرز القواعد الأمريكية في أوروبا.. ودورها في حصار روسيا

جرى تدشين القاعدة العسكرية الأمريكية ريدزيكوو في بولندا، منذ حوالي شهرين في بولندا، حيث تعد هذه القاعدة الأحدث في القواعد العسكرية التي بنتها الولايات المتحدة داخل أوروبا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

واستضافت القاعدة العسكرية التي تقع في شمال بولندا نحو 2000 جندي أمريكي من مشاوة البحرية الأمريكية، وتنحصر مهمتهم في تسيير نظام دفاع صاروخي متطور ضد هجمات الصواريخ الباليستية.

القوات الأمريكية في أوروبا، فيتو

وقررت واشنطن إنشاء هذه القاعدة في شرق أوروبا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، في إطار حسابات وخيارات وتداعيات الحرب، وهي تشكل انعطافة مهمة في توجه الولايات المتحدة لتخفيف الوجود العسكري في أوروبا.

القواعد الأمريكية في أوروبا

ويوجد قواعد أمريكية عديدة في شرق أوروبا، حيث لدي واشنطن مجموعات قتالية متعددة الجنسيات في بلغاريا، إستونيا، المجر، لاتفيا، ليتوانيا، بولندا، رومانيا، وسلوفاكيا.

وتمتلك واشنطن قواعد عديدة ومركزية في غرب أوروبا، وأغلبها يعود إلى حقبة الحرب الباردة، وجرى بناؤها لتكون في مواجهة الاتحاد السوفييتي القديم، وما كان يمثله من تهديد لأوروبا الغربية.

الحرب الروسية الأوكرانية تدفع واشنطن لمزيد من القواعد في أوروبا

ويتجاوز عدد القواعد العسكرية الأمريكية في أوروبا ال50 قاعدة، ولكنه يعتبر قليل بالمقارنة مع عددها الكبير عبر العالم خارج الولايات المتحدة، والذي يتجاوز 750 قاعدة، موزعة على كافة القارات، بهدف تغطية أراضي غالبية الدول الحليفة للولايات المتحدة، وعلى أساس مستوى التهديدات والمخاطر لمصالح أميركا وحلفائها.

معدات أمريكية في شرق أوروبا، فيتو

وتحتوي القواعد الأمريكية عبر العالم مدججة بالأسلحة والمعدات العسكرية الحديثة، حيث تُقسّم المهام بين القواعد، فهناك قواعد تستضيف أسلحة الطيران والقاذفات الاستراتيجية، وأخرى المشاة والقوات المنقولة والبحرية والبرّية، وغيرها متخصصة بالصواريخ والرد على الصواريخ الباليستية، ويمتد توزيع الاختصاصات حتى الأسلحة النووية والحرب الإلكترونية.

مهام القواعد الأمريكية في أوروبا

وفتحت الحرب العالمية الثانية الطريق أمام الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، ويدخل في حساب ذلك موقع البلد الجغرافي وطبيعته بين البر أو البحر، ومدى قربه من روسيا والصين ومناطق التهديد المحتملة، وبالعلاقات التي تربط الدولة المستضيفة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتأمن القواعد العسكرية الامريكية في أوروبا، مظلة دفاعية للقارة ضد كافة المخاطر بصورة عامة، ولكنها مصممة منذ الحرب العالمية الثانية على مواجهة تهديدات محددة، تلك التي كان يشكلها الاتحاد السوفييتي، وما تمثله روسيا في الوقت الحاضر.

غرض القواعد الأمريكية

ونشرت الولايات المتحدة قوات في أوروبا الغربية بغرض ردع الاتحاد السوفييتي. كانت الغالبية العظمى في ألمانيا الغربية. في ذروة أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، جرى نشر أكثر من 400 ألف جندي أمريكي في الدول الحليفة في جميع أنحاء القارة.

ودفعت الحرب الروسية على أوكرانيا بتطوير هذه القواعد لمساعدة كييف على مواجهة الهجوم الروسي، وتلبية حاجات الرد المباشر في حال توسعت الحرب نحو بلدان أخرى، والردع في حال تطور النزاع إلى استخدام أسلحة نووية.

الحرب الروسية الأوكرانية، فيتو

الأراضي الألمانية تضم أكبر عدد من القواعد الامريكية يليها بريطانيا

وتأتي ألمانيا بأكبر عدد 21 قاعدة عسكرية أمريكية، تشمل كافة أنواع الأسلحة والاختصاصات، وبريطانيا التي تستقبل 13 قاعدة أغلبها جوية وتستقبل قاذفات استراتيجية، وإيطاليا التي تضم عددًا مماثلًا من القواعد التي هي في أغلبها بحرية. وهناك قاعدتان بحريتان أخريان في إسبانيا وواحدة في البرتغال، وأخرى في جزيرة كريت اليونانية.

ويتمركز بشكل دائم حوالي 70 ألف جندي أمريكي في أوروبا، حيث تستضيف ألمانيا حوالي 35 ألف جنديا أمريكيا، ويقع مقر القيادة الأوروبية الموحدة للجيش الأمريكي في شتوتغارت.

الجهود الأمريكية تتركز على نشر قوات في أوروبا الشرقية

وفي الوقت الحالي تتركز الجهود الأمريكية على نشر قوات واستحداث قواعد في أوروبا الشرقية، ولكنه يجرى حتى الآن في إطار الـ"ناتو"، ويمكن رصد ذلك على نحو خاص في دول البلطيق، التي بات وضعها حساسًا جدًا بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، كما أخذت واشنطن تعزز حضورها في دول أخرى مثل رومانيا وبولندا، كونهما تشتركان بحدود مع أوكرانيا من جهة الغرب.

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