الثلاثاء 02 يوليو 2024
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سياسة

بالقانون، الإعلان المخالف يعرضك لهذه العقوبة

اعلانات الطرق،فيتو
اعلانات الطرق،فيتو
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اقر قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، عدة ضوابط وآليات يجب أن يلتزم بها أصحاب الإعلانات وإلا تعرضوا للغرامة المالية مع إزالة الإعلانات وذلك حال مخالفتهم للشروط والأحكام التى نص عليها القانون.

الغرامة عقوبة وضع الإعلانات المخالفة والإزالة 

وفي هذا الصدد،  نصت المادة 9 من القانون على أن كل من وضع إعلانا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

وفي جميع الأحوال، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها. 

ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا انقضي هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها.

ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.

 

4 إعلانات على الطرق العامة معفاة من التراخيص
 

وأعفت المادة 7 من القانون، عددا من الإعلانات من الحصول على ترخيص  الإعلان في الحالات الآتية:

إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.

الإعـــلانات والبـــلاغات والنشـــرات وغــــيرها الصادرة من السلطـــة العـــامـــة أو التي يقضي بها القانون.
اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.
اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.

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