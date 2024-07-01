جهود أمنية مكثفة لضبط باقي المتهمين بقتل شخص وإصابة شقيقه بالشرقية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من جهودها لضبط بقية المتهمين في واقعة مقتل شخص وإصابة شقيقه بدائرة مركز شرطة الزقازيق، حيث قامت مجموعة من الأشخاص بالتعدي عليهما اثناء سيرهما بالطريق الرئيسي اثناء عودتهما من محل عملهما.

وجرى نقل جثمان المتوفي والمصاب للمستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، فصرحت بالدفن عقب مناظرة الطب الشرعي والاستعلام عن حالة المصاب، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.

تفاصيل مقتل بائع ملابس وإصابة شقيقه بالزقازيق

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليمي الكائن بمدينة الزقازيق، باستقبال شخص يدعى “محمد.س.الـ” 21 عاما (بائع ملابس) جثة هامدة متأثرا بالإصابات التي لحقت به وإصابة شقيقه “أحمد” 22عاما (ترزي) والمقيمان بقرية انشاص البصل مركز الزقازيق.

وأفاد بعض أقاربهم، أنه أثناء عودة المجني عليه وشقيقه من محل ترزي بقرية كفر أباظة التابعة لمركز الزقازيق خاص بهما مستقلين دراجة نارية أعترض طريقهم 3 أشخاص وقام على إثرها أحد المتهمين بإطلاق عيار ناري صوب المجني عليه ما أدى لإصابته التي أودت بحياته علي الفور كما قاموا بالتعدى على شقيقه بالضرب محدثين ما به من إصابات ولاذوا بالفرار.

ضبط أحد المتهمين في واقعة مقتل ترزي انشاص البصل

تمكنت القوات من ضبط أحد المتهمين وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها وطلبت التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

عقوبة القتل العمد في القانون المصري

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

تعدد الجرائم والعقوبات

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.

تشديد العقوبة على القتل العمدي

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها في المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.