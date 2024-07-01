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رياضة

بوفون: هدفنا الأساسي مونديال 2026، ونتحمل مسئولية وداع اليورو

بوفون
بوفون
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يورو 2024، أكد جيانلويجي بوفون، مدير المنتخب الإيطالي، بأن الجميع يتحمل مسؤولية الإخفاق الكبير في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وودعت إيطاليا بطولة اليورو من دور الـ16 بعد الخسارة أمام سويسرا بنتيجة (2-0).

وقال بوفون في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "لقد قمت بتأسيس علاقة جيدة مع اللاعبين، خلال هذه الفترة تحدثنا واعتقدنا أنه يمكننا تحسين الأشياء التي افتقدناها".

وأضاف: "بدلا من ذلك، لم نتمكن من فعل ما كنا نتمناه، كان علينا أن نتخذ خطوات مقنعة، وألا ندخل في نوبات إخفاق مثلما حدث في السنوات العشر الماضية".

وتابع: "كان من الممكن أن تقوم المجموعة بعمل أفضل، حتى أنا في دوري ربما تكون التوقعات مخيبة للآمال، لكن الجميع يتحمل المسؤولية".

وأتم: "كأس العالم 2026 بالنسبة لإيطاليا الهدف الأساسي، وعلينا اتخاذ خطوات للأمام". 

رقم سلبي جديد لمنتخب إيطاليا في اليورو

وحقق منتخب إيطاليا عدة أرقام سلبية، بعد توديع بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" على يد سويسرا.

وأطاح منتخب سويسرا بنظيره الإيطالي، من دور الـ16 لبطولة أمم أوروبا، مساء السبت، بعد الفوز عليه بهدفين دون رد.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد فشلت إيطاليا في الوصول إلى الدور ربع النهائي لبطولة أمم أوروبا، للمرة الأولى منذ عام 2004 (خرجت من دور المجموعات).

وأضافت الشبكة، أن إيطاليا خسرت مباراتين في نسخة واحدة من بطولة أمم أوروبا لأول مرة في تاريخها.

وكانت إيطاليا قد خاضت 3 مباريات في دور المجموعات، حيث فازت على ألبانيا وخسرت من إسبانيا وتعادلت مع كرواتيا، قبل الخسارة أمام سويسرا.

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