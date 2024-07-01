الإسكندرية للأسمدة تعلن تعطل مصانعها بسبب إمدادات الغاز

أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية عن إيقاف شركة الإسكندرية للأسمدة مصانعها بسبب وقف إمدادات الغاز.

إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لشركة الإسكندرية للأسمدة

قالت الشركة في بيان لبورصة مصر صباح اليوم: “نظرا لظروف تشغيلية طارئة بالشبكة نتيجة ارتفاع كبير في درجات الحرارة تم إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لـشركة الإسكندرية للأسمدة”.

القابضة المصرية الكويتية

يشار إلى أن الشركة القابضة المصرية الكويتية، سجلت صافي ربح بلغ 71.97 مليون دولار منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2024، مقابل 71.12 مليون دولار أرباحًا خلال الفترة المقارنة من 2023، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



وتراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 180.28 مليون دولار، مقابل 215.01 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2023.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة ارتفعت أرباح الشركة المستقلة إلى 27.54 مليون دولار خلال الربع الأول من 2024، مقابل أرباح بقيمة 17.64 مليون دولار خلال الربع نفسه من 2023.