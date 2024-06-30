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خارج الحدود

بن غفير: نتنياهو يعلم أنه إذا انتهت الحرب فلن أكون في الحكومة

بن غفير، فيتو
بن غفير، فيتو
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نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعلم أنه إذا انتهت الحرب فلن أكون في الحكومة.

وكان قد أكد مصدر رفيع المستوى مساء اليوم الأحد، أن مصر كثفت اتصالاتها خلال الساعات الأخيرة مع إسرائيل والفصائل الفلسطينية لمحاولة تجاوز العقبات التي تواجه اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

كما نفى مصدر مصري رفيع المستوى للقاهرة الإخبارية وجود أي مباحثات مصرية لإشراف إسرائيلي على منفذ رفح.

وأكد المصدر على تمسك مصر بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من الجانب الفلسطيني من منفذ رفح.

جيش الاحتلال يخطط لبناء معبر رفح جديد

وزعمت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي يوسع المنطقة العازلة على طول 14 كيلومترا من محور فيلادلفيا لتدمير الأنفاق والحفاظ على ما وصفته بـإنجازاته في رفح جنوبي قطاع غزة.
وقالت القناة العبرية في تقريرها، إنه من المتوقع بناء معبر رفح في موقع جديد قرب كرم أبو سالم حيث تلتقي الحدود.
ويغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح من الجانب الفلسطيني لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

جيش الاحتلال يسيطر على معبر رفح 

ورفضت مصر التنسيق مع دولة الاحتلال حول معبر رفح، وطالبتها بسحب قواتها وتسليم المعبر للسلطة الفلسطينية، لأنها الوحيدة التي لها الحق في إدارة المعبر.
 

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