صالون مصر المحروسة يناقش "الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الأدب"

تقيم مجلة مصر المحروسة الإلكترونية، التي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، صالونها الثقافي الشهري حول "الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الأدب والترجمة"، في الثامنة من مساء الخميس المقبل 4 يوليو الجاري، بقصر ثقافة روض الفرج.

صالون مصر المحروسة

يستضيف الصالون الكاتب الدكتور زين عبد الهادي أستاذ المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة حلوان، متحدثا عن تأثير الذكاء الاصطناعي على الأدب، والمترجم لطفي السيد منصور متحدثا عن تأثير الذكاء الاصطناعي على الترجمة من العربية وإليها، ويدير فعاليات الصالون الناقد محمد نبيل.

مجلة مصر المحروسة، إلكترونية أسبوعية، تعنى بالآداب والفنون، تصدر برئاسة تحرير الناقدة هويدا صالح، وهي تابعة للإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية.