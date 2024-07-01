معنى كلمة "الحق صنوان" سؤال يحير طلاب الثانوية الأزهرية في امتحان البلاغة (فيديو)

أثار معنى كلمة “الحق صنوان” الذي ورد في سؤال القطعة الخاص بامتحان البلاغة لطلاب القسم العلمي للثانوية الأزهرية حالة من الجدل بين الطلاب.

حيث أدى طلاب القسم العلمى للثانوية الأزهرية اليوم الإثنين امتحان مادة “البلاغة” ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي 2023،2024، في جميع محافظات الجمهورية.

معنى كلمة الحق صنوان

ورصدت عدسة “فيتو” آراء الطلاب من أمام لجنة معهد حلمية الزيتون النموذجي بمحافظة القاهرة حيث أكد الطلاب على أن سؤال القطعة اشتمل على معنى كلمة “الحق صنوان” وهي معنى غريب على البعض منهم فيما فسره بعض الطلاب الآخرين أن معناه طبقًا لسياق القطعة هو “ جولات الحق لهدم حصون الباطل”

آراء طلاب القسم العلمى للثانوية الأزهرية عن امتحان البلاغة

وقال طالب:" الامتحان كان كويس، وطبيعي القطعة تيجى من أي حتة والبعض مختلف عن معنى كلمة “ الحق صنوان” ولو أى حد ترجمها في دماغه كان هيعرف معناها أن جولات لغاية ما يهد حصون الباطل، والامتحان بشكل عام متوسط واللى ذاكر المنهج كله هقفل الامتحان لكن الامتحان جميل".

وأضاف طالب آخر:" الامتحان كان كويس لكن فيه نقاط محتاجة تركيز لكن المذاكر هيعرف يحل، والقطعة جاية من برة المنهج ونطبق عليها اللى احنا درسناه وكنا محتاجين وقت أطول".

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2024

ويبلغ عدد المتقدمين هذا العام لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبًا، و27927 طالبة، وعدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبًا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبًا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.