135 مليون دولار صادرات السكر خلال أول 4 شهور من 2024

كشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن صادرات السكر، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، جاءت بقيمة 135 مليون دولار ونسبة نمو 0%.

وأصدر وزير الصناعة والتجارة المهندس احمد سمير قرارا بشأن مد حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر.

استقرار نسبى لاسعار السكر

وسجل سعر السكر في السوق المحلي حوالي ما بين 35 إلى 40 جنيها للكيلوجرام الواحد، بينما يعرض السكر المعبأ فى المبادرات الحكومية والسوبر ماركت الكبيرة بسعر يقارب الـ27 جنيها للكيلوجرام.

ويبلغ سعر كيلو السكر المخصص للمواد التموينية نحو 12.6 جنيه، ويتم توزيع كيلو واحد من السكر للفرد الواحد وبحد أقصى 6 أكياس سكر لكل بطاقة تموينية.



سعر كيلو السكر على بطاقات التموين

وتتيح وزارة التموين صرف السكر المدعم على بطاقات التموين بمعدل كيلو لكل فرد مقيد بالبطاقة بسعر 12.6 جنيه، ويتم الصرف حتى 6 كيلو سكر مدعم للبطاقة الواحدة وفقًا لعدأفراد الأسرة المقيدة على البطاقة.

كما يتم صرف كميات إضافية من السكر أيضًا على البطاقات بسعر 27 جنيهًا للكيلو الحر، بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، و2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر.

وزير التجارة: مد حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 193، الصادر في 29 يونيو 2024، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 271 لسنة 2024، بشأن مد حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر.



وجاء في المادة الأولى لـ قرار وزارة التجارة والصناعي "يستمر العمل بالقرار الوزارى رقم 88 لسنة 2023 المشار إليه لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بشأن حظر تصدير صنف السكر.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005، بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتعديل تشكيل الحكومة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر.



وبعد الاطلاع على قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 271 لسنة 2024، (بأنواعه) إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة ثلاثة أشهر؛ وعلى القرارات الوزارية أرقام 215، 348، 500 لسنة 2023، 94 لسنة 2024 في شأن استمرار العمل بالقرار الوزارى رقم 88 لسنة 2023؛ وعلى كتاب السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية رقم (8292)، وعلى مذكرة السيدة الدكتورة رئيس قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية؛ وللصالح العام.

كشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية ، أن صادرات الصناعات الغذائية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 بلغت 2.1 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 34% وقيمة نمو 542 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التي بلغت 1.6 مليار دولار وتُعد هذه أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.