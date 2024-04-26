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أخبار مصر

بسبب مخاوف تعطل وصول امدادات النفط من الشرق الأوسط البترول يرتفع بنسبة 2% عالميا

سعر البترول يرتفع
سعر البترول يرتفع عالميا،فيتو

 

زيادة في أسعار البترول عالميا بنسبة وصلت إلي 2%  واتجهت أسعار النفط نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قبل صدور بيانات التضخم الأميركية، التي قد تعطي المزيد من الدلائل على المسار المستقبلي للسياسة النقدية، وتشكيل الرغبة في الأصول الخطرة بما في ذلك السلع مثل النفط الخام.


وارتفع خام برنت القياسي العالمي فوق 89 دولارًا للبرميل، صاعدًا بأكثر من 2%  في حين اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 84 دولارًا. من المقرر أن يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي بيانات مؤشر التضخم المفضلة له في وقت لاحق اليوم الجمعة، وهو ما يأتي في أعقاب إعلان البيانات التي تظهر ضعف النمو الاقتصادي الأميركي. ظلت المؤشرات الأخرى لصعود الأسعار في الولايات المتحدة أكثر ارتفاعًا من المتوقع، مما يشير إلى أن توقيت تخفيض أسعار الفائدة قد يتم تأجيله.

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وارتفعت  أسعار البترول العالمية امس  عند التسوية بفعل مخاوف من تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط  مع تكثيف إسرائيل غاراتها الجوية على غزة  وبعد تعليقات من وزيرة الخزانة الأمريكية تشير إلى أن أداء الاقتصاد جيد.


وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 99 سنتا أو 1.1 % إلى 89.01 دولار للبرميل عند التسوية، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76 سنتا أو 0.9 % إلى 83.57 دولار للبرميل.

 

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