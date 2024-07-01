موقف رونالدو، تشكيل البرتغال المتوقع ضد سلوفينيا في يورو 2024

يورو 2024، يلتقي منتخب البرتغال بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو نظيره منتخب سلوفينيا مساء اليوم الاثنين في ثمن نهائي البطولة.

تشكيل منتخب البرتغال ضد سلوفينيا المتوقع في يورو 2024



حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: نونو مينديس، بيبي، روبن دياز، جواو كانسيلو.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، فيتينيا، جواو بالينيا.

خط الهجوم: برناردو سليفا، كريستيانو رونالدو، رافائيل لياو.

موعد مباراة البرتغال ضد سلوفينيا في يورو 2024

وتقام مباراة البرتغال وسلوفينيا في يورو 2024 اليوم الإثنين على ملعب دوتش بانك بارك، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وسلوفينيا

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية لبث مسابقة يورو 2024 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شاشات التلفزيون، ومن المقرر نقل مباراة البرتغال وسلوفينيا عبر شاشة قناة beIN sports HD 2 MAX.

تردد قناة beIN Sports HD 2 Max



التردد: 10810

الاستقطاب: عمودي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

حكام مباراة البرتغال وسلوفينيا اليوم في يورو 2024

حكم الساحة: الإيطالي دانييلي أورساتو.

حكم مساعد أول: الإيطالي سيرو كاربوني.

حكم مساعد ثانِ: الإيطالي اليساندرو جيالاتيني.

حكم رابع: النرويجي إسبن إسكاس.

حكم تقنية الفيديو: الإيطالي ماسيميليانو إيراتي.

ويسعي منتخب البرتغال للمنافسة على لقبه القاري الثاني كما يسعى رونالدو لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية بعدما أصبح أول لاعب يشارك في ست نسخ من كأس أمم أوروبا بالإضافة إلى أنه اللاعب الأكثر خوضا لمباريات البطولة والهداف التاريخي لها برصيد 14 هدفا.

ويسعى رونالدو لكسر نحس عدم التسجيل في اليورو على حساب منتخب سلوفينيا، أو على أقل تقدير إمداد زملائه بالتمريرات الحاسمة في رحلة البحث عن بطاقة الصعود لدور الثمانية الأوروبي.

كما يبحث المدافع البرتغالي المخضرم بيبي عن المزيد من الأرقام القياسية بعدما أصبح أكبر لاعب يشارك في البطولة القارية.

مشوار البرتغال وسلوفينيا في دور المجموعات

وتأهل منتخب البرتغال في صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط من انتصارين على التشيك وتركيا قبل أن يخسر مباراته الأخيرة أمام المنتخب الجورجي.



بينما وصل المنتخب السلوفيني إلى هذا الدور بعد تأهله كأحد أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث، عن المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط خلف منتخبي إنجلترا والدنمارك.