تعذيب حتى الموت، أبو سليمة يكشف معاناة الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال (فيديو)
قال مدير مستشفى الشفاء، محمد أبو سلمية بعد الإفراج عنه خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين "إن الكثير من الأسرى استشهدوا في أقبية التحقيق وتركنا خلفنا آلاف المعتقلين لدى الاحتلال".
معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
وأضاف: "الأطباء والممرضون الإسرائيليون يضربون ويعذبون الأسرى الفلسطينيين ويتعاملون مع أجساد المعتقلين كأنها جمادات".
وتابع: "كل أسير لدى الاحتلال فقد نحو 30 كيلوجراما من وزنه مع منع الطعام والتعذيب.ولم يوجه الاحتلال لي أي تهمة رغم محاكمتي 3 مرات، وذلك يعني أنه اعتقلني لأسباب سياسية".
واستطرد تعرضنا لتعذيب شديد والاحتلال يقتحم زنازين الأسرى ويعتدي عليهم بشكل شبه يومي، ولمدة شهرين لم يأكل أي من الأسرى سوى رغيف خبز واحد يوميا.
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