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منوعات

بعد غياب طويل، مصري يفاجئ نجلته بحفل تخرجها في المرحلة الابتدائية بالجزائر

الطفلة المصرية شهد،
الطفلة المصرية شهد، فيتو
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لأب مصري فاجأ ابنته بعد طول غياب بالسفر من مصر إلى الجزائر ليشهد حفل تخرجها في المرحلة الابتدائية بإحدى المدارس الجزائرية.

 أب مصري يفاجئ نجلته بحفل تخرجها في الجزائر

وانتشر الفيديو بسرعة خاصة أن الأب المصري أوضح أنه لم يلتق ابنته منذ حوالي 6 أشهر بسبب تواجده في مصر لإجراء عملية جراحية في القلب.

ولم تتوقع الطفلة التي كانت تحتفل بتخرجها في الصف الخامس الابتدائي أن تلتقي بوالدها لتتفاجأ بحضوره وتخلتط عليهما مشاعر فرحة التخرج وفرحة اللقاء.

 وبعد الانتشار الواسع  للفيديو الذي كان مرفق بموسيقى مصرية والذي أوضح لحظات سفر  المواطن المصري أحمد زهران من مصر إلى الجزائر، وبالتحديد إلى محافظة المغير جنوب شرقي الجزائر لحضور حفل نهاية السنة الذي أقيم على شرف تلاميذ السنة الخامسة الابتدائية "السانكيام" الذين سيلتحقون بالطور الدراسي المتوسط.

وقال الأب المصري في الفيديو الذي بثه على منصات التواصل الاجتماعي قبل لقاء ابنته: "أنا المهندس أحمد زهران، مصري الجنسية ومقيم في الجزائر، أنا كنت في مصر في الفترة الماضية منذ حوالي ستة أشهر حيث خضعت لعملية في القلب".

وتابع: "الأن تتخرج ابنتي هذه السنة في السنة خامسة من المرحلة الابتدائية، الحفل الخاص بتكريمها اليوم وسنذهب إليها وأردت أن أعمل لها مفاجأة".

وأضاف: "سافرت من مصر للجزائر ومن العاصمة إلى ولاية المغير بتنسيق مع عدة جهات منها إدارة المدرسة وإن شاء الله ستعجبها المفاجأة"

لحظة لقاء الأب بابنته خلال حفل تخرجها 

 وفي الوقت الذي كانت فيه الفتاه شهد نجلة المهندس المصري تحتفل بتخرجها  فاجئتها الإدارة  بما لم تكن تنتظره بتاتا، قائلين بين الحضور والد الطالبة شهد أحمد زهران وهو من سيقوم بتكريمها، وفي هذه اللحظات ارتسم على وجه الفتاة علامات الدهشة والسرور، ليدخل الوالد ثم تتوجه نحوه لاحتضانه والدموع في عينيها، في مشهد أثر في الكثير من الجزائريين سواء الحضور في قاعة الحفل أو رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين علقوا على الفيديو وأعادوا نشره على صفحاتهم.

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