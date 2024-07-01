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محافظات

محافظ المنوفية يتابع رصف طرق الباجور والشهداء وقويسنا

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
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 تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الوحدات المحلية لمراكز الباجور والشهداء وقويسنا  في تنفيذ خطط  رصف وتطوير الطرق الداخلية ، حيث جاري أعمال فرد طبقة السن بشارع ضيف وتركيب البلدورات بشارع مصطفى فهمي بمركز ومدينة قويسنا تمهيدا لأعمال الرصف، بالإضافة إلى متابعة أعمال فرد طبقة السن بشارع داير الناحية بجزيرة الحجر  ومسح وتسوية شارع  داير الناحية بقرية كفر دنشواي بطول ١٣٥٠م بزاوية الناعورة تمهيدًا لفرد طبقة السن بمركز ومدينة بالشهداء.

فضلا عن أعمال فرد طبقة السن وتركيب البلدورات بشارع المسرب بمركز ومدينة الباجور وذلك ضمن خطة التطوير والرصف التي تتم بنطاق المحافظة  للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شبكة الطرق والمحاور المرورية

وأكد محافظ المنوفية، حرص واهتمام  المحافظة على تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات الخدمية لفتح مسارات جديدة للتنمية في ظل الجمهورية الجديدة.

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