هيئة البث الإسرائيلية: أطلقنا سراح مدير مجمع الشفاء بسبب امتلاء السجون

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الاثنين، أنه تم إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية مع آخرين اعتقلوا أثناء الحرب في غزة بسبب امتلاء السجون.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات في غزة

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ضد المئات من قطاع غزة، في حين لا يعرف العدد الدقيق للمعتقلين في السجون الإسرائيلية.



مدير مجمع الشفاء: الأسرى لدى الاحتلال يمرون بأوضاع مأساوية

وفي السياق ذاته قال مدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية بعد الإفراج عنه إن الأسرى يمرون بأوضاع مأساوية بسبب نقص الطعام والشراب والإهانات.

وأضاف أن مئات من الكوادر الطبية تعرضوا للاستهداف من قبل الاحتلال، وأن عددا من الأسرى استشهدوا تحت التعذيب.

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