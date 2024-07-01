غيابات الأهلي أمام طلائع الجيش في الدوري اليوم

الأهلي، يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم العديد من عناصره المهمة في مباراة طلائع الجيش حيث يغيب كلا من علي معلول وبيرسي تاو وعمر كمال عبد الواحد ومحمد الضاوي كريستو ومحمود متولي وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء ومصطفي مخلوف.

الدوري المصري، يراجع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم خطة مواجهة الطلائع قبل صدام الليلة في السابعة مساء خلال محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل التوجه إلي ملعب المباراة.

ويلتقي فريق النادي الأهلي نظيره فريق طلائع الجيش اليوم الإثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة 13 لبطولة الدوري الممتاز، على إستاد الكلية الحربية.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقناة الناقلة

تقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السابعة مساء اليوم الإثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة 13 لبطولة الدوري الممتاز، على إستاد الكلية الحربية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

وتنقل مباراة الأهلي وطلائع الجيش عبر قناة أون تايم سبورتس1 الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي يوم الجمعة الماضي على فاركو بهدفين سجلهما حسين الشحات الذى توج أيضًا بجائزة رجل المباراة.

الأهلي يسعى لمواصلة صحوته من أجل ملاحقة بيراميدز على قمة جدول الدوري، في المقابل يأمل طلائع الجيش في تحقيق نتيجة إيجابية خاصه في ظل تراجع المباريات مؤخرا.

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش بالدوري

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 48 نقطة، حيث خاض 20 مباراة حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 3 وخسر في مواجهتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 19.

فيما يحتل الطلائع المركز الحادى عشر فى جدول الدوري برصيد 34 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 26.

قائمة الأهلي أمام طلائع الجيش

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة فريقه، لمباراة طلائع الجيش

وشهدت قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش عودة المغربي رضا سليم بعد غيابه عن الفريق في مباراة فاركو السابقة.

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمود الزنفلي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر -طاهر محمد طاهر - أكرم توفيق - كريم نيدفيد حسين الشحات - رضا سليم.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وقرر كولر استبعاد محمود كهربا بعد ما بدر منه في مباراة فاركو الماضية.

وأشار المصدر إلى أن قائمة الأهلي شهدت غياب عمر كمال عبد الواحد بسبب الإصابة، إلى جانب استمرار غياب بيرسي تاو.