تجديد حبس عامل بتهمة تصنيع الأسلحة النارية

جدد قاضي معارضات جنوب الجيزة حبس عامل، لاتهامه بتحويل مسكنه إلى وكر لتصنيع الأسلحة النارية في البدرشين، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

اعترافات المتهم بالاتجار في الأسلحة

واعترف المتهم بحيازة عدد من الأسلحة النارية خرطوش وآلية، وأدوات تستخدم في التصنيع بهدف الاتجار بها.



القبض على المتهم في الجيزة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين) بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها متخذًا من مسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (بندقية خرطوش – 3 فرد محلى – 5 طبنجات معدلة – عدد من الطلقات - مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع)، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها، وحُرر محضر بالواقعة.