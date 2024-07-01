الإثنين 01 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس عامل بتهمة تصنيع الأسلحة النارية

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو
ads

 جدد قاضي معارضات جنوب الجيزة حبس عامل، لاتهامه بتحويل مسكنه إلى وكر لتصنيع الأسلحة النارية في البدرشين، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

 

اعترافات المتهم بالاتجار في الأسلحة

 واعترف المتهم بحيازة عدد من الأسلحة النارية خرطوش وآلية، وأدوات تستخدم في التصنيع بهدف الاتجار بها.
 

القبض على المتهم في الجيزة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين) بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها متخذًا من مسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (بندقية خرطوش – 3 فرد محلى – 5 طبنجات معدلة – عدد من الطلقات - مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع)، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها، وحُرر محضر بالواقعة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

قاضي معارضات جنوب الجيزة الجيزة البدرشين

الأكثر قراءة

يبدأ تطبيقها اليوم، عقوبة عدم الالتزام بالمواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية

خبر سار من الكهرباء للمواطنين بشأن خطة تخفيف الأحمال

بعد نقصه في مصر، جمال شعبان يكشف بدائل أشهر دواء للضغط والقلب

خبير الفيزياء بالتربية والتعليم: امتحان 2024 جاء من أسئلة اختبارات الأعوام الـ 3 الماضية (مستندات)

بعد قرار إعادة المباراة، هل يذهب بيراميدز إلى الإسكندرية لمواجهة سموحة؟

غضب في بيراميدز بسبب قرار رابطة الأندية بشأن مباراة سموحة

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين 1 يوليو 2024

وصول أول شحنة غاز مسال إلى مصر لحل أزمة انقطاع الكهرباء

منوعات

المزيد

ناشطون في الدفاع عن الحيوانات يغلقون مسلخ دواجن في سويسرا

بعد غياب طويل، مصري يفاجئ نجلته بحفل تخرجها في المرحلة الابتدائية بالجزائر

اعتقال 11مسئولا بسلاسل تجارية في ميانمار بسبب الأرز

أتراك يعتدون على سوريين إثر اتهام لاجئ بالتحرش بطفلة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الاثنين 1-7-2024 في السوق

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين 1-7-2024

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الاثنين 1-7-2024

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 1-7-2024 في بداية التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

بعد رحيل موديست.. صفقات الأجانب الفاسدة في الأهلي آخر 10 سنوات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البلح في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة

معنى كبكبوا، تفسير الشيخ الشعراوي لبعض آيات سورة الشعراء (فيديو)

ما حكم أداء صلاة الضحى في المسجد؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية