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أخبار مصر

خطة عمل بجامعة القاهرة لتطوير آليات المراجعة الداخلية والحوكمة في مختلف القطاعات

الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
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 اجتمع الدكتور محمد سامي عبدالصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتكليف من الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، مع مسئولي إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، بهدف تطوير خطة عمل متكاملة تمهيدًا لاعتمادها وتوزيعها على الأمانة العامة والكليات والمعاهد والمستشفيات والمخازن وغيرها من إدارات الجامعة.

 

واحدة من أفضل الجامعات تصنيفًا في مصر والعالم

جاء ذلك في إطار جهود جامعة القاهرة المستمرة لتحسين أدائها وتعزيز مكانتها كواحدة من أفضل الجامعات تصنيفًا في مصر والعالم.

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القاهرة ضمن أفضل 300 جامعة عالمية بتصنيف «يو إس نيوز» الأمريكي

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الخشت: مستشفيات جامعة القاهرة استقبلت 10 آلاف و500 مريض خلال إجازة العيد

تحسين الأداء العام لإدارات الجامعة والكليات والمعاهد والمستشفيات جامعة القاهرة

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الخطة الجديدة تهدف إلى تطوير آليات المراجعة الداخلية لضمان فعاليتها وكفاءتها في مختلف القطاعات، وتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال رصد أي مخالفات أو تجاوزات للقوانين واللوائح المعمول بها، وضمان اتخاذ القرارات السليمة بناءً على بيانات ومعلومات دقيقة وموثوقة، وبالتالي تحسين الأداء العام لإدارات الجامعة والكليات والمعاهد والمستشفيات، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم اعتماد خطة المراجعة الداخلية الجديدة وتوزيعها على جميع قطاعات الجامعة لتنفيذها بشكل فعال.

من جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق،  إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود إدارة جامعة القاهرة لتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة، وحرصها على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للطلاب والمرضى وغيرهم من المتعاملين مع الإدارات المختلفة بالجامعة، مضيفًا أن الهدف من إعداد خطة المراجعة الداخلية هو حسن سير العمل وسط الرقابة على تنفيذ القرارات، والاطمئنان من سلامة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص ومطابقتها للقوانين واللوائح المعمول بها.

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