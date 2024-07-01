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لقاء حسم التأهل، التشكيل الرسمي لمباراة المكسيك والإكوادور بكوبا أمريكا 2024

منتخب المكسيك، فيتو
منتخب المكسيك، فيتو
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كوبا أمريكا 2024، أعلن خايمي لوزانو مدرب المنتخب المكسيكي، وفيليكس سانشيز مدرب منتخب الإكوادور، تشكيل فريقيهما للمواجهة التي تجمع بينهما صباح اليوم الإثنين على ملعب جامعة فينيكس في منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكوبا أمريكا 2024.

 

تشكيل المنتخب المكسيكي

 

تشكيل منتخب الإكوادور

تاريخ مواجهات الإكوادور والمكسيك

ويلتقي منتخب الإكوادور ضد المكسيك في مواجهة مصيرية، بختام منافسات المجموعة الثانية لبطولة كوبا أمريكا 2024 لكرة القدم بالولايات المتحدة.

ويتساوى الإكوادور والمكسيك برصيد 3 نقاط، ولكن الإكوادور تتفوق بفارق الأهداف في المركز الثاني في ظل منافسة شرسة بينهما على انتزاع بطاقة التأهل الثانية لدور الثمانية، بعدما حجز منتخب فنزويلا البطاقة الأولى بتحقيقه الفوز في أول جولتين قبل مباراته في الجولة الثالثة أمام منتخب جامايكا متذيل الترتيب بدون نقاط.

 

واستهل منتخب إكوادور مشواره بخسارة مفاجئة أمام فنزويلا بنتيجة (2/1) في مباراة شهدت طرد نجمه إينير فالنسيا، قبل أن يستعيد توازنه في الجولة الثانية  بالفوز على جامايكا بنتيجة (1/3).


أما منتخب المكسيك بقيادة مديره الفني المحلي خايمي لوزانو فقد بدأ مشواره في المجموعة بالفوز (1-0) على جامايكا، ثم الخسارة بنفس النتيجة أمام فنزويلا في الجولة الماضية.

 

تاريخ مواجهات الإكوادور والمكسيك

ويلتقي الإكوادور والمكسيك للمرة السادسة في كوبا أمريكا، حيث شهدت المواجهات السابقة تفوقا كاسحا للمكسيك بتحقيق 4 انتصارات مقابل فوز وحيد لمنتخب الإكواداور بنتيجة (1/2) في الدور الأول بنسخة عام 2015.

أما منتخب المكسيك فقد صعد لنهائي نسخة 1993 بفوزه على الإكوادور (1/2) في الدور قبل النهائي، وتغلب عليه مجددا بركلات الترجيح بعد التعادل (1/1) في دور الثمانية بنسخة عام 1997.

 

وحقق المنتخب المكسيكي انتصارين جديدين بنتيجة واحدة (1/2)، ضمن منافسات الدور الأول بنسختي 2004 و2007.

ويدخل منتخب الإكوادور بقيادة مديره الفني الإسباني فيليكس سانشيز اللقاء بأكثر من فرصة لضمان التأهل أولهما التعادل بأي نتيجة لتفوقه بفارق الأهداف، والثاني تحقيق الفوز.

 

وقاد سانشيز لاعبي الإكوادور لكسر حاجز نفسي كبير في المباراة الماضية بالفوز على جامايكا (1/3)، ليحقق بذلك الفريق أول انتصار له في كوبا أمريكا منذ أكثر من 8 أعوام.

 

ويتطلع المنتخب الإكوادوري الذي لم يسبق له التتويج باللقب للتأهل وتحسين نتائجه خلال مشاركته رقم 30 في كوبا أمريكا حيث لعب 128 مباراة حقق خلالها 17 فوزا فقط مقابل 26 تعادلا و85 خسارة، وسجل 138 هدفا مقابل 330 هدفا في مرماه.

أما منتخب المكسيك الضيف القادم على كوبا أمريكا من قارة أمريكا الشمالية، لا بديل أمامه سوى الفوز إذا أراد التأهل رفقة فنزويلا.

وتحمل مواجهة الإكوادور حدثا استثنائيا لمنتخب المكسيك حيث ستكون مباراته رقم 50 خلال 11 مشاركة في كوبا أمريكا حيث حقق 20 فوزا مقابل 13 تعادلا و17 خسارة، وسجل 67 هدفا مقابل 63 هدفا في مرماه.

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