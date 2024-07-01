مسلسل مفترق طرق الحلقة 19، استمرار توتر العلاقة بين أميرة وعمر

دارت أحداث مسلسل مفترق طرق الحلقة 19 حول أميرة التي يتم ترشيحها لقضية جديدة وهي قضية المحامي نجاتي الذي كانت تعمل معه في بداية حياتها المهنية برفقة يحيى، ويعترف لها نجاتي أنه في قضية متهم فيها بالتعدي على موظف أثناء عمله والقيادة تحت تأثير الخمر.

وخلال الحلقة تحاول منة التأثير على هنا في موضوع نادر ولكن الأخيرة لا تتجاوب معها، فتنصح منة نادر بأن يحاول التقرب من هنا، ولكن هنا ترفضه رفضًا قاطعًا، وبينما كان زياد موجودًا في “لوكيشن” التصوير برفقة منة فإنه يجد الممثلة الشابة التي كانت في دور منة قبلها وتخبره أنها تشك أن منة السبب في إقصائها من الدور بعد تهديدها وابتزازها بصور من حساب مجهول.

وخلال الحلقة أيضًا يحاول عمر التقرب من أميرة دون جدوى، كما تحرص هي على النوم بعيدًا عنه، بينما يحاول يحيى التعرف على طبيعة حياة أميرة وعمر بصورة غير مباشرة.

مسلسل مفترق طرق الحلقة 18

دارت أحداث مسلسل مفترق طرق الحلقة 18 حول تقرب أميرة من دارين بسبب رحلة عمل جمعتهما، وفتحت دارين قلبها لأميرة ونصحتها الأخيرة بعدم الابتعاد عن مجال عملها الذي برعت فيها، وبالفعل تنجح دارين في حل قضية نهى، وتم الكشف عن أن دكتور زميل لها هو السبب في حريق المعمل لكي يمنعها من السفر لحبه لها.

وخلال الحلقة يحاول خالد إقناع زينة بضرورة إبعاد منة عن زياد، وتلاحظ أميرة التأثير السلبي لمنة على ابنها، وتختتم الحلقة أحداثها بعودة أميرة لمنزلها لتتفاجئ بعمر يفتح لها الباب وتظهر علامات الصدمة على وجهها.

أيام عرض مسلسل مفترق طرق

مسلسل مفترق طرق مكون من ٤٥ حلقة يتم عرض ٤ حلقات منه في الأسبوع وذلك من الأحد إلى الأربعاء في تمام الساعة ١٢ بتوقيت مصر والسعودية.