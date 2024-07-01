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ثقافة وفنون

مسلسل لعبة حب الحلقة 54، سيرين تعترف لمالك بمعرفتها المسبقة لخطة جبران

نور علي، فيتو
نور علي، فيتو
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دارت أحداث مسلسل لعبة حب الحلقة 54 حول سيرين التي قررت الذهاب إلى مالك والاعتراف له بمعرفتها السابقة بخطة جبران، ولكن مالك لم يتقبل شجاعتها في الإعتراف وأخبرها أنه إن أصبح مديرًا للشركة فإنها لن تكمل العمل معه.

وخلال الحلقة ينتظر رامي ومالك قرار دانيال باختيار أحدهما ليستمر في الشركة وفقًا للعقود المبرمة بينهم عند إقامة الشركة، بينما تشتعل الغيرة بين نينا وسما خلال أحداث الحلقة ٥٤ من مسلسل لعبة حب إلى الدرجة التي قررت فيها سما الذهاب إلى منزل مالك ليعلمها التصميم، وبينما كادت أن ترحل تتفاجأ بنينا تأتي فتظل موجودة والغيرة تظهر عليها في الحديث ولم يهدأ الأجواء سوى دانيال الذي حضر فجأة لمالك وبدا وكأنه المنقذ.

 

مسلسل لعبة حب الحلقة 53

دارت أحداث مسلسل لعبة حب الحلقة 53 حول حديث ودي دار بين زيد وسما، حكت فيه الشقيقة كل ما حدث معها لتنقذ شقيقها، واعترفت لين لسما أنها هي من قالت لزيد بأمر فريدة، وتتفاجأ سما بوصول نينا إلى منزلها لتخبرها عن ماضيها مع مالك وتتحداها حول من سيصل فيهما إلى تاتو مالك أولًا.

وخلال الحلقة يقتنع مالك بأنه لا يجوز فض الشراكة مع رامي وقرر مسامحته فيتفاجأ أن رامي قد أحضر المحامي الخاص بالشركة لفض الشراكة فدخل مالك في نوبة غضب وعند وقرر إنهائها، وبالفعل يدخلان أمام المحامي ويتمسك كل منهما برأيه بالرغم من الذكريات التي بدأت تهاجمهما.

وخلال الحلقة يتم الكشف عن وجود شريك ثالث في الشركة بنسبة ٢٪ وليس من حق الشريكين فض الشراكة إلا بموافقته، ويتم الكشف عن أنه دانيال الذي ساهم فيما مضى بالمال وساعد رامي ومالك وهو “سكران” ومنحمها التمويل اللازم لإطلاق الشركة.

 

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