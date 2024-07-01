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رياضة

الدوري المصري، تأجيل مباراتي البنك الأهلي مع سموحة وبيراميدز أمام زد

عامر حسين رئيس لجنة
عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، فيتو
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الدوري المصري، أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة عامر حسين، تأجيل مباراة مباراتي البنك الأهلي أمام سموحة وبيراميدز أمام زد في الجولة 29 من الدوري المصري.

وكان مقررا إقامة المباراتين يوم الثلاثاء المقبل الموافق الثاني من يوليو، قبل أن يتم تأجيل المباراتين بسبب قرار الرابطة إستكمال مباراة بيراميدز وسموحة يوم الثلاثاء المقبل.

الموعد الجديد للمباراتين

وقررت الرابطة إقامة مباراة البنك الأهلي أمام سموحة يوم 13 يوليو المقبل باستاد القاهرة، أمام مباراة بيراميدز أمام زد فتحدد لها يوم 4 أغسطس باستاد الدفاع الجوي.

موعد الجديد للمباراتين، فيتو 

 اندلاع حريق بإستاد الإسكندرية

وتوقفت مباراة بيراميدز وسموحة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي بعد اندلاع حريق بـ استاد الإسكندرية، حيث ملأ الدخان أجواء الملعب، واشتعلت النيران بكابلات المقصورة الرئيسية للملعب.

وانطفأت الإنارة بأغلب جوانب الاستاد وأصبحت غير كافية لإدارة المباراة. 

إلغاء مباراة بيراميدز وسموحة

قرر الحكم محمد سلامة إلغاء مباراة سموحة وبيراميدز بعد اندلاع حريق باستاد الإسكندرية، وسيتم تحديد موعد لاحق لاستئنافها. 

وقد استمر توقف المباراة ٣٨ دقيقة، وأخطر أمن استاد الإسكندرية محمد سلامة، حكم مباراة سموحة وبيراميدز بعدم إمكانية تشغيل برج الإضاءة المتضرر بالحريق. 

وأدى ماس كهربائي بغرفة التحكم إلى اندلاع حريق بغرفة التحكم.

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