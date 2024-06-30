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خارج الحدود

قتلى ومصابون جراء تعرضهم لصواعق رعدية في اليمن

الصواعق في اليمن،
الصواعق في اليمن، فيتو
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اليمن، قالت مصادر محلية وسكان مساء السبت إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب عدد آخر بعد أن ضربت صواعق رعدية ناجمة عن أمطار غزيرة عدة محافظات في جنوب وشمال اليمن.

وقال مسئول في محافظة الضالع بجنوب البلاد لرويترز إن صاعقة رعدية شديدة ضربت تجمعا للشباب في إحدى قرى المحافظة الجبلية، ما تسبب في مقتل اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.

وفي محافظة إب بوسط اليمن، أكدت مصادر محلية أن امرأتين لقيتا حتفهن وأصيب سبعة أشخاص جراء صاعقة رعدية ضربت منطقة ربابة بمديرية القفر.

وأفادت مصادر محلية وسكان بمقتل امرأة ونفوق عدد من المواشي عندما ضربت صاعقة رعدية شديدة أحد المنازل في مديرية بني سعد بمحافظة المحويت بشمال غرب البلاد.

وتشهد مناطق عدة من اليمن حاليا ومنذ أيام أمطارا غزيرة وصواعق رعدية، بعد شهر من الجفاف وندرة الأمطار.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن الأسبوع الماضي من أن موسم الأمطار الثاني في اليمن، والمتوقع أن يبدأ في يوليو المقبل، سيؤثر على العديد من المناطق المعرضة للفيضانات خاصة في ظل محدودية الموارد المالية لتنفيذ التدخلات المطلوبة للتخفيف من آثار الفيضانات والاستجابة لها بشكل فعال.

وتقول الأمم المتحدة ومراكز أبحاث ومنظمات دولية إن اليمن يعد واحدا من أكثر بلدان العالم تأثرا بالتغيرات المناخية، وأكثرها احتياجا إلى دعم دولي للتكيف معها، كونها تؤدي إلى تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن.

 

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صاعقة رعدية اليمن محافظة اب امطارا غزيرة

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