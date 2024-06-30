دراسة جديدة تكشف فائدة غير متوقعة للجزر الصغير

وجدت دراسة جديدة أن تناول وجبة خفيفة من الجزر الصغير (بيبي كاروتس) 3 مرات أسبوعيا يزيد من الكاروتينات الجلدية لدى الشباب، حسبما ذكر موقع "ياهو نيوز".

والكاروتينات هي الأصباغ الموجودة في الفواكه والخضراوات التي تمنحها اللون الأحمر والبرتقالي والأرجواني والأصفر الزاهي.

الكاروتينات الجلدية لدى الشباب

وتقول الأستاذة المساعدة وأخصائية التغذية بجامعة نيفادا، نيدا أخافان، إن الكاروتينات مهمة لأنها مرتبطة برؤية أفضل، التي غالبا ما ترتبط بالجزر، فضلا عن زيادة وظائف المناعة.

وأضافت أخافان أن هذه المادة توفر أيضا حماية للبشرة ضد أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

ويتطلب رفع معدل الكاروتينات تناول 3 أضعاف الحصص الموصى بها من الفواكه يوميا لمدة 3 أسابيع من أجل رؤية هذه المستويات تزيد بشكل ملحوظ.

الجزر والفيتامينات المتعددة التي تحتوي على بيتا كاروتين

ومع ذلك، وفقا لهذه الدراسة التي طرحت بمؤتمر التغذية عام 2024، فإن تناول وجبات خفيفة من الجزر (حوالي 8 إلى 12 جزرة صغيرة اعتمادا على الحجم) 3 مرات في الأسبوع، يمكن أن يؤدي زيادة الكاروتينات بشكل كبير.

وبحسب الدراسة، فإن أكبر زيادة في معجل الكاروتينات جاءت من مزيج من الجزر والفيتامينات المتعددة التي تحتوي على بيتا كاروتين، وهو الصباغ الأحمر البرتقالي الموجود بالجزر.

في حين أن تناول الفيتامينات المتعددة (الملتي فيتامينز) وحدها لم يزد من مستويات الكاروتينات الجلدية، فإن دمجها مع تناول الوجبات الخفيفة بالجزر أدى إلى ذلك.

وقال مؤلفو الدراسة إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم السبب وراء ذلك.