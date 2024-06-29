الأحد 30 يونيو 2024
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أخبار مصر

"الوزراء" يسلط الضوء على أهمية منطقة القرن الإفريقي من الناحية الجيو-استراتيجية

منطقة القرن الأفريقي،
منطقة القرن الأفريقي، فيتو
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كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن أهمية منطقة القرن الإفريقي من الناحية الجيو- استراتيجية وتأثيرها على اقتصاديات المنطقة.

وذلك بعد أن سلَّط مقال نشره موقع "أوراسيا ريفيو" الضوء على أهمية منطقة القرن الإفريقي من الناحية الجيو- استراتيجية.

 وأشار المقال إلى كونها منطقة حيوية تربط المحيط الهندي بقناة السويس بما في ذلك مضيق باب المندب، كما تجاور اقتصادات صاعدة في غرب آسيا، مثل: المملكة العربية السعودية وقطر وعمان والإمارات العربية المتحدة.        
 

 

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