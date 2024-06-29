"الوزراء" يسلط الضوء على أهمية منطقة القرن الإفريقي من الناحية الجيو-استراتيجية

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن أهمية منطقة القرن الإفريقي من الناحية الجيو- استراتيجية وتأثيرها على اقتصاديات المنطقة.

وذلك بعد أن سلَّط مقال نشره موقع "أوراسيا ريفيو" الضوء على أهمية منطقة القرن الإفريقي من الناحية الجيو- استراتيجية.

وأشار المقال إلى كونها منطقة حيوية تربط المحيط الهندي بقناة السويس بما في ذلك مضيق باب المندب، كما تجاور اقتصادات صاعدة في غرب آسيا، مثل: المملكة العربية السعودية وقطر وعمان والإمارات العربية المتحدة.

