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محافظات

45 دقيقة لإخماد النيران، تفاصيل حريق كبير بمخزن أدوية بالشرقية

حريق يلتهم مخزن أدوية،فيتو
حريق يلتهم مخزن أدوية،فيتو
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تجري نيابة الزقازيق العامة في محافظة الشرقية تحقيقات موسعة في واقعة الحريق الذي نشب بمخزن أدوية بنطاق الزقازيق والذى أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وجرى نقلهم إلى مستشفى الأحرار التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

الدفع بسيارات الإطفاء لإخماد حريق شقة في الشرقية (صور)

أمرت النيابة العامة بندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثار الحريق وطلب تحريات المباحث حول الواقعة واستعجال تقرير الحماية المدنية، وتشكيل لجنة فنية لمعاينة موقع الحادث والوقوف على أسباب الحريق واستدعاء المسئولين لسؤالهم.

حريق يلتهم محتويات مخزن أدوية بالزقازيق

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بنشوب حريق هائل بمخزن أدوية بمدينة الزقازيق، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء بالإضافة إلى سيارات الإسعاف تحسبا لوقوع طارئ.

حريق يلتهم مخزن ادوية،فيتو

واستمرت محاولات السيطرة على النيران وإخمادها لمدة 45 دقيقة متواصلة فيما أسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق وجري نقلهم  إلى مستشفى الأحرار التعليمي لتلقي الإسعافات اللازمة وتبين نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي داخل المخزن، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

إرشادات الحماية المدنية

وتقول إدارة الحماية المدنية: إن الحرائق تتزايد لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطني الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

حريق يلتهم مخزن ادوية،فيتو1

أسباب الحريق: كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية 
 

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت في متناول الأطفال، واستخدم الماء في حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

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