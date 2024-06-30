حرائق الغابات تضرب اليونان وفرق الإطفاء تكافح للسيطرة عليها

تكافح فرق إطفاء يونانية لإخماد حريق غابات نشب جنوبي أثينا، اليوم الأحد، وسط رياح قوية، بعد ساعات فقط من تمكنهم من احتواء حريقين أحدهما في منطقة جبلية قرب العاصمة والآخر في جزيرة ببحر إيجة.

حرائق الغابات في اليونان

ويعمل عشرات من أفراد فرق الإطفاء جاهدين، بدعم من 17 طائرة محملة بالمياه، للسيطرة على الحريق الجديد الذي اندلع في منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة قرب بلدة كيراتيا الواقعة على بعد حوالي 35 كيلومترا إلى الجنوب من أثينا.

وأظهر التلفزيون اليوناني منزلا واحدا على الأقل وهو يحترق بينما يتصاعد الدخان الناجم عن احتراق أشجار الصنوبر والزيتون في السماء.

وحفز الطقس الحار وهبوب الرياح في أغلب أنحاء البلاد نشوب العشرات من حرائق الغابات، أمس السبت، ونصحت السلطات الناس بالابتعاد عن مناطق الغابات.

إلحاق أضرار بمنازل لقضاء العطلات ومستودعات

ولا يزال أفراد فرق الإطفاء يعملون في جزيرة سيريفوس، حيث اندلع حريق في منطقة قصيرة الحشائش، أمس السبت، وامتد بسرعة بسبب قوة الرياح مما ألحق أضرارا بمنازل وتسبب في إخلاء قرى صغيرة.

وقال رئيس بلدية جزيرة سيريفوس، كوستاس ريفينثيس، للتلفزيون اليوناني، إن الحريق، الذي امتد في مرحلة من المراحل على مساحة نحو 15 كيلومترا، تسبب في إلحاق أضرار بمنازل لقضاء العطلات ومستودعات.