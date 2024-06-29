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خارج الحدود

الرياح تشعل حريق الغابات على مشارف أثينا

حرائق الغابات، فيتو
حرائق الغابات، فيتو
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قالت إدارة الإطفاء اليونانية، اليوم السبت، إن العشرات من أفرادها يكافحون لمنع حريق غابات أججته رياح عاتية، من الانتشار والوصول إلى محمية طبيعية في منطقة غابة جبلية على مشارف العاصمة أثينا، بحسب رويترز.

حرائق الغابات في أثينا بفعل الرياح

وذكر مسؤول من الإدارة أن نحو 80 من رجال الإطفاء تعاونهم 10 طائرات تحمل المياه يحاولون السيطرة على الحريق المندلع على جبل بارنيثا، على بعد نحو 20 كيلومترًا إلى الشمال من أثينا، والذي تؤججه الرياح العاتية.

وظهرت سحابة كثيفة من الدخان في سماء أثينا، المحاطة بالجبال، لكن مسؤول محلي قال إن الحريق لا يهدد أي منازل.

وقال كوستاس زوبوس، نائب حاكم منطقة في أثينا، للتلفزيون الرسمي "الوضع مستقر حتى الآن".

ونصحت السلطات السكان بالبقاء بعيدا عن مناطق الغابات وسط الطقس الحار والعاصف الذي تشهده أنحاء كثيرة من البلاد. ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن من غير المتوقع أن تهدأ الرياح قبل غد الأحد.

وتشيع حرائق الغابات في اليونان، لكنها أصبحت أكثر تدميرًا في السنوات القليلة الماضية مع اشتداد حرارة الصيف وجفافه ورياحه، وهو ما يربطه العلماء بآثار تغير المناخ.

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