سند الملكية وموافقة الحي أبرز شروط الحصول على عدادات كهرباء ومياه لمحل تجاري بالجيزة

ترصد فيتو لقرائها المستندات المطلوبة للحصول على خدمات توصيل المرافق لمحل تجاري، والتي تتمثل في خدمة توصيل عداد الكهرباء والمياه والتي تتم من خلال تقدم راغب الخدمات طلب للمركز التكنولوجي التابع له محل إقامته في محافظة الجيزة.

أولا.. المستندات المطلوبة للحصول على خدمة عداد الكهرباء

_ بطاقة الرقم القومي

_ تقديم سند ملكية المحل التجاري

_موافقة الحي أو الجهة الإدارية المختصة

_ تقديم سند إثبات المقايسة للمحل

ثانيا_ المستندات المطلوبة للحصول على عداد المياه

_طلب مقدم من العميل

_ موافقة الجهة الإدارية المختصة

_سند الحيازة أو الملكية

_إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك

ورقم الهاتف المحمول الخاص بالعميل

_ الرسومات الهندسية ورسم كروكي للمكان

_ صورة من الرخصة، وبطاقة الرقم القومي، وإيصال مياه من أقرب جار، وإفادة من إدارة الصرف بالتوصيل.