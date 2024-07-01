أسعار الذهب اليوم الإثنين 2024.7.1
ننشر أسعار الذهب اليوم الإثنين 2024.7.1 وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية في الأسواق المحلية وسط توقعات بالزيادة وعلى الرغم من تراجع الأسعار العالمية.
سعر جرام الذهب عيار 24
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3605 جنيهات.
سعر جرام الذهب عيار 21
ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3155 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 18
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 2704 جنيهات.
سعر الجنيه الذهب اليوم
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 25240 جنيهًا.
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