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“فيتو” تنشر تفاصيل أول تطبيق يساعد الصم والبكم على التواصل مع الآخرين

طلاب كلية الذكاء
طلاب كلية الذكاء الاصطناعي، فيتو
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قام طلاب كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ بتنفيذ مشروع تخرج يعكس الإبداع والابتكار في استخدام التكنولوجيا لخدمة المجتمع. تطبيق "كلمني".. وهو تطبيق مصري يعد الأول من نوعه يساعد الصم والبكم على التواصل مع الآخرين بكل سهولة، الأبليكشن يجمع بين أربعة أجزاء رئيسية.

  • تفاصيل التطبيق

وتنشر "فيتو" تفاصيل وأجزاء ومراحل عمل هذا التطبيق الذي أعده الطلاب، وهو كالآتي: التحويل من لغة الإشارة إلى نص وصوت إذ يقوم التطبيق بالتعرف على الحركات وتحويلها إلى نصوص عربية مقروءة، وذلك من خلال تطبيق بعض خوارزميات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى ذلك، يتم تحويل هذه النصوص إلى صوت مسموع.

يتم التحويل من اللغة العربية إلى لغة الإشارة بواسطة شخصية ثلاثية الأبعاد، وذلك عند إدخال النص العربي، يقوم التطبيق باستخدام شخصية ثلاثية الأبعاد لتحويل النص إلى إشارات. هذه الشخصية مصممة بطرق تجعل التعلم ممتعًا وفعالًا، ويحتوى هذا التطبيق علي مجموعة من الكلمات في مختلف الموضوعات لتعلم لغة الإشارةو يتكون من قسمين: "شاهد" و"جرب".

 مجموعة من الفيديوهات التعليمية

كما يحتوي التطبيق على مجموعة من الفيديوهات التعليمية التي تم إنشاؤها بواسطة الشخصية ثلاثية الأبعاد. تشرح هذه الفيديوهات كيفية القيام بالإشارات المختلفة بطريقة واضحة ومبسطة، ويتيح للمستخدمين فتح الكاميرا الخاصة بهم ومحاولة تقليد الحركات التي شاهدوها في قسم شاهد. يقوم التطبيق بتقييم دقة حركتهم وما إذا كانت صحيحة أم خاطئة.

ويوجد به أيضا قاموس للجمل الدارجة عبارة عن مجموعة من الجمل الجاهزة وهي أشهر الجمل استخدامًا في مجتمع الصم والبكم تم عملها باستخدام الـ 3D character، بحيث تكون مرجعا فبدلا من كتابة الجملة يقوم المستخدم باختيار الجملة التي يريدها، ويضغط علي زر تشغيل وسيظهر له فيديو مسجل للشخصية ثلاثية الأبعاد وهي تقوم بهذه الجملة.

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