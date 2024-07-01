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سياسة

قانون الخدمة المدنية، شروط توقيع الجزاءات على الموظفين

الخدمة المدنية، فيتو
الخدمة المدنية، فيتو
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قانون الخدمة المدنية، حددت المادة (58) من قانون الخدمة المدنية عددًا من الشروط قبل توقيع الجزاءات على الموظفين وفقا لهذا القانون.

ولا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.
ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزائي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهةً على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.


اختصاصات ومهام مجلس الخدمة المدنية


وحدد قانون الخدمة المدنية عددًا من الاختصاصات والمهام لمجلس الخدمة المدنية وتنص المادة (3) على أن يُنشأ مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة في البلاد، ويقوم على وجه الخصوص بالآتي:

- إبداء الرأي فيما يطرح عليه من قضايا الخدمة المدنية سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز.


- تقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصـــــة للخدمة المدنية.


- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية.

- إبداء الرأي في طريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفي الخدمة المدنية.

- تقديم مقترحات تحسين أداء الخدمة المدنية.

- إبداء الرأي في البرامج التدريبية المقدمة لموظفي الخدمة المدنية.

- إبداء الرأي في القضايا المتعلقة بالأخلاقيات المهنية لموظفي الخدمة المدنية.

تشكيل مجلس الخدمة المدنية
يشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من:

1 – رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

2 – رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز.

3 – رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.

4 ـ عضو من المنظمات النقابية المنتخبة، يختاره مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

قانون الخدمة المدنية 


5 - أربعة خبراء في الإدارة والموارد البشرية والقانون يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس، ويضع لائحة داخلية تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل به وأمانته الفنية، وتعتمد توصيات المجلس من الوزير المختص.

 

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