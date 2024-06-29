انتهاء إصلاح خط مياه الدقي وعودة المياه إلى المناطق المحيطة (صور)

أكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة أنه سيتم عودة المياه إلى منازل سكان الدقي تباعا خلال الساعات المقبلة بعد الانتهاء من إصلاح ماسورة مياه رئيسية في المنطقة.

وأوضح المصدر في تصريحاته لـ “فيتو” أنه قد تمكنت فرق الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة من معالجة كسر الماسورة بشكل سريع وفعال، والبدء في إعادة ضخ المياه إلى المنازل في جميع أنحاء المنطقة المتأثرة، والتأكد من سلامة وصلاحية المياه للاستخدام المنزلي.



إصلاح الكسر المفاجئ بخط المياه قطر 600 مم

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد تفقد ميدانيًا أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط المياه قطر 600 مم بميدان فيني بنطاق حي الدقي وذلك للوقوف على نسب التنفيذ.

ووجه اللواء أحمد راشد شركة مياه الشرب والصرف الصحي وحي الدقي بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح لضمان عودة المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة هي العقارات بميدان فينى بالدقى مع واجهة كورنيش النيل، مستشفى العجوزة حتى نفق الجلاء وميدان فيني.

أعمال شفط المياه الناتجة عن الكسر

وكلف المحافظ بتكثيف أعمال شفط المياه الناتجة عن الكسر لعدم تأثيرها على الحركة المرورية موضحا بأنه تم الدفع بعدد من سيارات الشفط المتخصصة في التعامل مع تجمعات المياه الكبيرة لسرعة إنجاز الأعمال إلى جانب توفير سيارات الشفط التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي وحي الدقي وهيئة النظافة والتجميل والأحياء المجاورة وبدالات محمولة بجانب فرق الإصلاح للتمكن من إنهاء عملية الإصلاح في أقرب وقت ممكن مع شفط تجمعات المياه الناتجة عن الكسر الي جانب فتح بالوعات المطر والصرف لتصريف تجمعات المياه.



كما كلف محافظ الجيزة القيادات التنفيذية بالتواجد الميداني بموقع الإصلاح لمتابعة الأعمال وإزالة أي معوقات لضمان الانتهاء منها في فترة وجيزة، مؤكدًا علي تواجد دوريات الإدارة العامة لمرور الجيزة لتسيير الحركة المرورية بالمناطق المحيطة بموقع كسر خط المياه مع إجراء عدد من التحويلات المرورية لتسهيل حركة سير المركبات.



ووجه محافظ الجيزة رئيس حي الدقي بسرعة إعادة الشيء لأصله فور الانتهاء من الإصلاح وتمهيد الطرق لعدم إعاقة حركة سير المواطنين مشددًا على ضرورة رفع المخلفات ونواتج الأعمال.