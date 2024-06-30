أحمد سمير: 925 مليون يورو حجم التبادل التجاري مع اليونان خلال 2023

التقى احمد سمير وزير التجارة والصناعة مع فراجو جيانس نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية اليوناني علي هامش مشاركتهما في مؤتمر الاستثمار المصري الاوروبي وذلك بحضور ارتوراس جايليوناس سفير اليونان بالقاهرة والوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والوزير المفوض التجاري ناصر حامد مدير شئون الاتحاد الاوروبي بالتمثيل التجاري.

وقال الوزير إن اللقاء تناول سبل دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لا سيما وأن اليونان تعد شريكًا تجاريًا مهمًا لمصر بين دول الاتحاد الأوروبي.

تعزيز أرقام التبادل التجاري بين مصر واليونان

ولفت إلى سعي مصر لتعزيز أرقام التبادل التجاري بين البلدين، وكذلك تطلع الجانب المصري لدعم الجانب اليوناني فنيًا في إطار السياسات الأوروبية الجديدة وبصفة خاصة السياسات المتعلقة بآلية حدود الكربون وقانون العناية الواجبة الأوروبي، لتأثيرهما الكبير على الصادرات المصرية في عدد من القطاعات أبرزها الأسمدة والاسمنت والحديد والصلب والكهرباء.

وأشار سمير إلى سعي الجانب الاوروبي للتوسع في قائمة السلع التي تشملها الآلية التي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من يناير ٢٠٢٦، موضحًا ان ذلك يتطلب تكاليف كبيرة على الشركات المصرية مما يؤكد اهمية النظر في مد فترة التطبيق وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي بما يسمح للشركات المصرية بتلبية متطلبات الجانب الاوروبي.

العلاقات التجارية بين مصر واليونان

وأضاف الوزير أن العلاقات التجارية بين مصر واليونان تشهد نموًا مستمرًا حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ٩٢٥ مليون يورو خلال عام ٢٠٢٣.

وأشار إلى أن قيمة الصادرات المصرية إلى اليونان بلغت نحو ٤١٩ مليون يورو عام ٢٠٢٣ كما تحتل اليونان المرتبة رقم ١١ من بين دول الاتحاد الأوروبي التي لديها مساهمات في الاستثمار المباشر في مصر حتى ٢٠٢٣، حيث تستثمر في مصر ٢١٥ شركة يونانية بحجم رأس مال مصدر يبلغ 255 مليون دولار.

اهتمام الجانب اليوناني بتعزيز التعاون مع الجانب المصري في مجالي الكهرباء والغاز الطبيعي

ومن جانبه أكد فراجو جيانس نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية اليوناني اهتمام الجانب اليوناني بتعزيز التعاون مع الجانب المصري في مجالي الكهرباء والغاز الطبيعي

ولفت إلى أن مشروع الربط الكهربائي GREGY الممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 3 مليارات يورو يعد نموذجًا لبلورة التعاون الاستراتيجي بين مصر واليونان في مجال الطاقة حيث تسعى اليونان لتصبح مصدرة للطاقة لمنطقة البلقان، وفي هذا السياق تدعم شراكتها مع مصر من خلال هذا المشروع.

وأشار جيانس إلى أنه سيبحث مع الجهات المعنية في اليونان ملف التعاون في مجال اليه تعديل حدود الكربون وإمكانية تنسيق الجهود مع دول أخرى مثل اسبانيا وايطاليا، معربًا عن شكره للسيد وزير التجارة والصناعة على مساهمته في إزالة التحديات التي تواجه بعض الشركات اليونانية في مصر.