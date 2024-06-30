كوبا أمريكا 2024، تعليق مثير من مدرب بيرو على الخسارة أمام الأرجنتين

كوبا أمريكا 2024، برر الأوروجوياني خورخي فوساتي، المدير الفني لمنتخب بيرو، الظهور الباهت لفريقه خلال خسارته أمام الأرجنتين 2-0 في بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم كوبا أمريكا 2024.

وودع منتخب بيرو البطولة، التي توج بلقبها في عامي 1939 و1975، بالهزيمة على يد راقصي التانجو في ختام دور المجموعات، بعدما تجمد رصيده عند نقطة وحيدة، في ذيل الترتيب.

تعليق مدرب بيرو بعد وداع كوبا أمريكا

وقال فوساتي، خلال تصريحات صحفية عقب المباراة، التي أقيمت في ميامي جاردنز: "كان إنتاجنا اليوم هو الأضعف، في مبارياتنا الثلاث بمرحلة المجموعات".

وتابع المدرب المخضرم: "هذا له عدة أسباب.. الأول هو نوعية الخصم، وهذا أمر لا جدال فيه.. لديهم لاعبون من طراز عال للغاية".

وأردف فوساتي (71 عاما): "لعبنا ضد فريق أكثر نشاطا، وعانينا بدنيا بعد المباراة ضد كندا، التي أقيمت في ملعب حار جدا، وأنهيناها بعشرة لاعبين.. لم نتمكن من لعب مباراتنا أمام الأرجنتين، ولم تكن لدينا الأرجل التي نحتاجها".

الأرجنتين ضد بيرو

حقق المنتخب الأرجنتيني العلامة الكاملة في دور المجموعات بكوبا أمريكا بعد فوزه على منتخب بيرو 2-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب هارد روك، في آخر جولات المجموعة الأولى من بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية حتى 14 يوليو المقبل.

سجل هدفي المنتخب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 47 و86 من عمر المباراة.