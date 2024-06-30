5 لاعبين في الصدارة، ترتيب هدافي كوبا أمريكا 2024

كوبا أمريكا 2024، بدأ صراع هدافي بطولة كوبا أمريكا في ظل اقتراب دور المجموعات من نهايته وسط منافسة شرسة.

ترتيب هدافي كوبا أمريكا

ويتساوى 5 لاعبين في صدارة الهدافين حتى الآن برصيد هدفين حيث يأتي الترتيب كالتالي..

فينيسيوس جونيور - البرازيل 2

لاوتارو مارتينيز - الأرجنتين 2

داروين نونيز - أوروجواي 2

فلوريان بالوجون - أمريكا 2

ماكسيميليانو أروخو - أوروجواي 2



وواصل منتخب الأرجنتين عروضه القوية، بانتصار على بيرو بثنائية نظيفة، في ختام مرحلة المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

وتأهل راقصو التانجو في صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، فيما رافقهم المنتخب الكندي في الوصافة بـ4 نقاط.

وسلطت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، الضوء على الخصم المنتظر للأرجنتين في ربع النهائي.

وقالت إن المنتخب الأرجنتيني سيخوض مباراة ربع النهائي يوم 4 يوليو المقبل، أمام وصيف المجموعة الثانية، والذي قد يكون الإكوادور أو المكسيك أو فنزويلا.

وقبل الجولة الأخيرة بالمجموعة الثانية، يتصدر المنتخب الفنزويلي جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، ثم الإكوادور (3) والمكسيك (3)، فيما ودع منتخب جامايكا البطولة بخسارته في أول مباراتين.

ومن المقرر أن يلتقي منتخبا فنزويلا جامايكا، وتلعب المكسيك ضد الإكوادور، لتحديد الترتيب النهائي للمجموعة، فجر الإثنين.

الأرجنتين ضد بيرو

حقق المنتخب الأرجنتيني العلامة الكاملة في دور المجموعات بكوبا أمريكا بعد فوزه على منتخب بيرو 2-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب هارد روك، في آخر جولات المجموعة الأولى من بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية حتى 14 يوليو المقبل.

سجل هدفي المنتخب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 47 و86 من عمر الشوط الثاني.

فيما ودع منتخب بيرو البطولة بعد حصوله على نقطة وحيدة متذيلا بها ترتيب المجموعة الأولى.