الأحد 30 يونيو 2024
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ثقافة وفنون

شركة محاماة تتخلى عن ديدي بسبب ليدي جاجا

ديدي وجاجا، فيتو
ديدي وجاجا، فيتو
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شون ديدي،  ذكر تقرير صحفي  لـ NewsNation، أن شركة محاماة قوية في نيويورك، قررت استبعاد المغني ديدي، من قائمة عملائها،  بعد أن هددت المغنية الشهيرة ليدي جاجا، وهي أيضًا عميلة للشركة، بالمغادرة، وسحب جميع تعاملاتها مع الشركة، إذا لم يسقطوا ديدي. 

وأكد التقرير الصحفي، أن شركة المحاماة، استجابت بالفعل، لطلب المغنية ليدي جاجا، واستبعدت ديدي، لأن ليدي جاجا، أكبر من أن تخسرها، علي حد وصف تقرير NewsNation.

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شرطة لوس أنجلوس تكشف عن أسباب عدم القبض على ديدي

 أصدرت شرطة لوس أنجلوس، بيانا، تكشف فيه أسباب عدم إلقاء القبض على المغني والمنتج الموسيقي ديدي.

وقالت شرطة ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، إنها لا تستطيع القبض على ديدي، بسبب فيديو اعتداءه علي حبيبته السابقة المغنية كاسي، لأنه حدث منذ وقت طويل، وتحديدا خلال عام ٢٠١٦.

 

ديدي يعتدي على كاسي

نشرت قناة CNN، مقطع فيديو تم تسريبه، يظهر فيه المغني والمنتج الموسيقي ديدي، وهو يعتدي بالضرب علي حبيبته السابقة المغنية كاسي.

وظهر ديدي، في مقطع الفيديو القصير، الذي لم يتعدي مدته الـ ١٦ ثانية، وهو يركض وراء كاسي، في أحد الفنادق، ويمنعها من ركوب المصعد، ويعتدي عليها بالضرب، ويقوم بسحلها، في اتجاه غرفتهما في الفندق.

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الشرطة تداهم منزل ديدي

 في سياق متصل، نشرت قناة “فوكس” الإخبارية، أول فيديو، لـ مداهمة الشرطة، لمنزل المغني والمنتج الشهير ديدي، الذي يواجه عدد من الاتهامات الخطيرة، من ضمنها الإتجار بالنساء، وضربهن، والاعتداء الجنسي عليهن، والتخدير القسري لاغتصابهن. 

وداهمت قوات الشرطة مؤخرا، منزل المغني ديدي، الذي يقع في ولاية ميامي، في عملية موسعة، تمت بمعاونة العشرات من رجال الشرطة، والمروحيات، والسيارات، والكلاب البوليسية، وذلك بعد إصدار مذكرة اعتقال له.

ويخضع شون “ديدي” كومز، لتحقيق فيدرالي، بسبب عدد من الدعاوى القضائية المرفوعة ضده، من قبل عدد من النساء.

وذكرت تقارير صحفية، نقلا عن مسؤولين فيدراليين، أنهم أجروا مقابلات مع ثلاث نساء، ورجل في مانهاتن، ومن المقرر إجراء مقابلات أخرى، فيما يتعلق بمزاعم، الاتجار بالجنس، والاعتداء الجنسي، والتحريض على المخدرات، والأسلحة النارية، وتوزيعها بشكل غير قانوني.

تسريب فيديو للمغني ديدي وهو يعتدي على حبيبته السابقة المغنية كاسي

الأمير هاري ضمن الدعوى القضائية ضد ديدي بتهمة الاتجار بالجنس

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