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رقص مفيدة شيحة في ساحة مسجد محمد علي يثير الاستياء، والمصريون يطالبون بمحاسبة المسئولين

رقص مفيدة شيحة بالمسجد
رقص مفيدة شيحة بالمسجد يثير الاستياء، فيتو
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مسجد محمد علي، لا يزال عقد قران ابنة الإعلامية مفيدة شيحة في ساحة مسجد محمد علي يلقي بظلاله على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أن مفيدة شيحة وعدد من الضيوف في حفل عقد القران ظهروا في مقطع الفيديو وهم يرقصون داخل ساحة المسجد.

 

رقص وغناء مفيدة شيحة بساحة مسجد محمد علي

 وأثار رقص بعض السيدات، من "معازيم" الفرح استياء العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أن مسجد محمد على، الذي عُقد فيه قران ابنة الإعلامية مفيدة شيحة، من المساجد الأثرية التي تقام فيها الصلاة بشكل منتظم، وأثار رقص مفيدة شيحة مع عدد من السيدات "معازيم الفرح"، حالة من الرفض بين نشطاء مواقع التواصل.

عقد قران ابنة مفيدة شيحة بمسجد محمد علي، فيتو


 وتساءل العديد من النشطاء عن جواز الرقص في ساحة مسجد تقام في الصلاة بشكل منتظم، وطالبوا بمحاسبة المسئول الذي سمح بتحويل ساحة المسجد الأثري لقاعة أفراح.   

 

الرقص في ساحة مسجد محمد علي يثير الاستياء

  وقال البلوجر محمد مهدي حسين الشاوش: "تسبب عقد قران ابنة الإعلامية المصرية مفيدة شيحة في موجة غضب عارمة بسبب مقاطع رقص بساحة المسجد الأثري بالقلعة."

 وعلق الناشط وائل عامر فقال: "يتم تأجير مسجد محمد على كقاعة أفراح. وبمجرد عقد الشيخ خالد الجندى لقران ابنة الإعلامية مفيدة شيحة فى المسجد، بدأ تشغيل الموسيقى والرقص والملابس غير المناسبة لقدسية المكان.. هل الفلوس أهم حاجة في الدنيا".

وقالت إحدى الناشطات "مريم أمين ذهبت للمسجد وأخذت ترقص في ساحة مسجد محمد علي مع والدة العروسة مفيدة شيحة... اسمه مسجد  محمد علي وليس قاعة أفراح محمد علي"

مسجد محمد علي يتحول إلى قاعة أفراح

 أما الناشط محمد فعبر عن استيائه قائلًا: "مسجد محمد علي بالقلعة تحول إلى قاعة أفراح... حاسبوا الذي حول ساحات المساجد الأثرية لقاعات أفراح! لا توجد بلد في العالم تفتح قصورها الملكية وقلاعها التاريخية ومعابدها الأثرية صالات أفراح."

عقد قران ابنة مفيدة شيحة بمسجد محمد علي، فيتو


وعلقت الناشطة دونا الخالد فقالت: "موضوع حجز هذا المسجد لإقامة الحفلات قديم، وهناك فيديو قديم يظهر طريقة الحجز لحفلات الأعراس  في مسجد (محمد على) منذ أربع سنوات... الأغلبية تفعل ذلك... ويعتبرونه معلم أو متحف أو من آثار مصر القديمة"

وتساءلت الناشطة سحر زياد فقالت: "كانوا عملوه في قاعة أفراح ليه مسجد"

 

إقامة فرح بالمسجد الأثري ليست المرة الأولى  

أما الناشطة أمنية فردت قائلة: "ساحة مسجد محمد علي، وقصر محمد على في المنيل، والأهرامات مش المفروض إنهم مناطق أثرية؛ متى أصبحوا قاعات أفراح!"

وقال الناشط محمد: "الكل يعرف أن هذا صحن مسجد محمد علي في القلعة، المسجد تقام في الصلاة بشكل طبيعي، يسمح للسياح بدخوله بلباس محتشم."

ابنة مفيدة شيحة في عقد قرانها، فيتو

أما الناشط ياسو أحمد أحمد فعلق قائلًا: "مش أول مرة يتم عمل فرح هناك، منذ أكثر من سنتين يتم عمل الأفراح هناك وممثلين مشهورين وتنظيم الفرح هناك ليه سعر علي النت ومعروف..."
وردت الناشطة حبيبة المصري فقالت:"المساجد لها احترامها وده مش قاعة أفراح"

محاسبة المسئول عن تحويل مسجد أثري لقاعة أفراح

أما البلوجر نهلة الفقي فطالبت بمحاسبة المسئول، فقالت: "المسؤول اللي وافق على هذه المهزلة لازم يتحاسب المساجد والمناطق الأثرية مش قاعة أفراح"

عقد قران ابنة مفيدة شيحة، فيتو

وردت الناشطة اطمئنان القدوني فقالت: "لايجوز طبعًا لأن حفلات الأعراس لها أماكن مخصصة، وصحن المسجد جزء منه"

وعلق البلوجر إحسان سوايسه فقال: "لا تصح هذه المناظر في أقدم وأعرق جامع في مصر، لازم يتحاسب من وافق على هذا الموضوع ده دي البداية... من حق مفيدة أن تفرح بأبنتها لكن ليس في الجامع بالرقص والغناء"

مفيدة شيحة ترقص مع ابنتها في حفل عقد قرانها (فيديو)

اللقطات الأولى من عقد قران ابنة الإعلامية مفيدة شيحة



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