الأحد 30 يونيو 2024
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عقارات

مسئولو الإسكان يتابعون تنفيذ وحدات "سكن لكل المصريين" بالعاشر من رمضان

شقق الاسكان، فيتو
شقق الاسكان، فيتو
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استقبل المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، المهندس أحمد إسماعيل، والمهندس مصطفى عبد اللطيف، والمهندس مصطفى الصاوي، ممثلي وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، لمتابعة سير العمل وموقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وقام ممثلو وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، بجولة تفقدية بمواقع عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، يرافقهم المهندس محمد العزوني، نائب رئيس الجهاز للتنفيذ، ومسئولو الجهاز، حيث شملت الجولة متابعة أعمال تنفيذ عمارات الإسكان النموذج الأخضر بحي الزقازيق الجديدة بعدد 109 عمارات بها ٢١٣٠ وحدة سكنية للوحدة بنسبة تنفيذ ٣٥%.

كما تفقد مسئولو الإسكان عمارات النموذج الأخضر بالمبادرة بمنطقة الخدمات الإقليمية بعدد 90 عمارة بها ١٨٤٢ وحدة سكنية بنسبة تنفيذ ٣٥%، للتأكد من جودة الأعمال الجاري تنفيذها بالمدينة والانتهاء منها طبقًا لأصول الصناعة قبل تسليمها للسكان.

وأشاد ممثلو وحدة الدعم الفني بالجهد المبذول من قبل مسئولي جهاز المدينة، وتم التشديد على الشركات بسرعة إنهاء الأعمال بالمواصفات المطلوبة وفي التوقيتات المحددة.

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