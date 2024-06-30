الأحد 30 يونيو 2024
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اقتصاد

الإحصاء: 1.4 تريليون جنيه حجم إنفاق مصر على التعليم خلال الـ 10 سنوات الماضية

مدارس،فيتو
مدارس،فيتو
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رصد تقرير صادر عن  أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بعض المؤشرات الاقتصادية والسكانية والديموجرافية، وذلك في إطار ما حققته الدولة من إنجازات خلال الـ 10 سنوات الماضية 

 ورصد التقرير حجم إنفاق الدولة على التعليم كالتالي: 

الإنفاق على التعليم
سجلت قيمة إنفاق الدولة على التعليم 1.4 تريليون جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية:

• 94.4 مليار جنيه عام 2014 / 2015 

• 99.3 مليار جنيه عام 2015 / 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 5.2%.

• 104 مليار جنيه عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 4.7%.

• 107.1 مليار جنيه عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 3%.

• 115.7 مليار جنيه عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 8%.

• 132 مليار جنيه عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.2%.

• 157.6 مليار جنيه عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 19.3%.

• 172.6 مليار جنيه خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 9.5%.

• 192.7 مليار جنيه خلال عام 2022 / 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 11.6%.

• 229.9 مليار جنيه خلال عام 2023 / 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 19.3%.

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