الأهلي يختبر أكرم توفيق قبل المران الختامي استعدادا لمواجهة الطلائع

يخضع أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للفحص الطبي قبل انطلاق مران الأهلي لحسم موقفه استعدادا لمباراة طلائع الجيش غدا في الدوري المصري الممتاز، حيث اشتكى اللاعب من الإصابة بكدمة في الركبة خلال مشاركته في مباراة فاركو أمس الأول.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة طلائع الجيش فى بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد الفوز أمس الأول على فاركو بهدفين مقابل هدف وحيد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقناة الناقلة

تقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى الأول من يوليو المقبل وتحديدًا فى السابعة مساء وتنقل عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي أمس الأول على فاركو بهدفين سجلهما حسين الشحات الذى توج أيضًا بلقب رجل المباراة .