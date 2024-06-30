محاضرة فيديو تجهز لاعبي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم استعدادا لمباراة طلائع الجيش غدا في الدوري المصري الممتاز.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة طلائع الجيش فى بطولة الدوري المصري الممتاز وذلك بعد الفوز أمس الأول على فاركو بهدفين مقابل هدف وحيد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقناة الناقلة

تقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى الأول من يوليو المقبل وتحديدًا فى السابعة مساء وتنقل عبر قناة اون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي أمس الأول على فاركو بهدفين سجلهما حسين الشحات الذى توج أيضًا بلقب رجل المباراة .